Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о возможности вернуть Крым

Захарова: Зеленский снова солгал Трампу, заявив о возможности вернуть Крым
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский снова обманул американского лидера Дональда Трампа, утверждая, что вопрос возвращения Крыма можно решить с помощью дипломатии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что дипломатические методы украинского президента сводятся к насилию, обману и терроризму. Захарова выразила мнение, что Зеленский, скорее всего, продолжит свои попытки вернуть Крым с помощью силовых методов, включая давление на крымчан, атаки на крымский мост и требования о большем количестве оружия от международных партнеров.

Кроме того, она напомнила, что Зеленский уже не раз дезинформировал Трампа, обещая, например, соблюдать 30-дневный мораторий на удары по критически важным энергетическим объектам и соблюдать Пасхальное перемирие.

До этого украинский президент Владимир Зеленский категорически отказался признавать Крым российским. Он заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, и подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает «оккупацию Крыма».

Ранее на Западе напомнили Зеленскому его слова о «возвращении Крыма» и «победе» над Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами