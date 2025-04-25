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Европа продолжает убеждать Зеленского пойти на территориальные уступки

WP: Европа добивается прогресса в убеждении Зеленского по отказу от территорий
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейские лидеры усиливают давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить его к территориальным компромиссам в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Анонимный источник, близкий к переговорам, сообщил изданию о достигнутом в среду прогрессе в этом вопросе. При этом в Киеве, по словам собеседника газеты, опасаются позиции США.

Среди участников переговоров растет убеждение, что Украина может согласиться на фактическое признание российского контроля над Крымом, без необходимости официального юридического признания этого факта.

Сегодня спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф представил Киеву и Брюсселю предложение США по решению конфликта на Украине. Оно включает в себя снятие санкций с РФ и признание Крыма де-юре. При этом, как сообщается, на Украине и в Европе откладывают обсуждение вопроса о территориях до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении огня.

Ранее в США заявили, что Украина и Евросоюз могут смириться с признанием Крыма российским регионом.

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Переговоры о мире на Украине
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