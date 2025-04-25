В Госдепе США назначили нового куратора по делам Европы

Госсекретарь США Марко Рубио назначил ведущего чиновника госдепартамента по вопросам Европы, которым стал Брендан Ханрахан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Он сможет провести бюро через процесс реорганизации и успешно продвинуть повестку госсекретаря в Европе и за ее пределами», — говорится в тексте письма.

Ханрахан сменил на посту Луиса Боно, который занимал эту должность с января текущего года после вступления президента США Дональда Трампа в должность.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться гарантом безопасности Европы. Глава Пентагона отметил, что «Европа должна активизироваться в военном плане и встать во главе». По его мнению, это должно было произойти давно. Он добавил, что США также будут добиваться от европейских стран трат на оборону в размере пяти процентов от валового внутреннего продукта, вместо существующих сейчас двух процентов. По словам Хегсета, на данный момент уровень не является достаточным.

Ранее Госдеп подтвердил приверженность полному прекращению огня на Украине.