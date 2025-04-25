Посол напомнил, что РФ еще ждет итоги расследования подрыва «Северных потоков»

Россия до сих пор не получила от немецкой стороны результатов расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом российским журналистам заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.

Посол напомнил, что российская сторона ожидает итоги расследования уже два с половиной года. Нечаев указал, что Дания и Швеция уже отказались от следственных действий, тогда как немецкая сторона и ее правоохранительные органы продолжают заниматься этим вопросом.

При этом дипломат напомнил, как исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что на «Северных потоках» произошел террористический акт. Кроме того, канцлер подчеркнул, что «виновники и организаторы этого акта должны быть выявлены и привлечены к ответственности», отметил посол.

«Вот мы и ждем, когда это случится, потому что надо понять, кто все-таки совершил это преступление против критической энергетической инфраструктуры», — констатировал Нечаев.

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа. Кроме того, Лавров отметил, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

В свою очередь немецкая газета Ostsee Zeitung со ссылкой на источники написала, что на складах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии хранится достаточное количество труб для незатратного по времени и деньгам ремонта «Северного потока» и «Северного потока 2».

В Германии выразили желание на перезапуск «Северного потока – 2».