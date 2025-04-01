В Германии заговорили о перезапуске «Северного потока – 2»

Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Андрей Хунко выступил с обращением к правительству Германии относительно возможного возобновления функционирования газопровода «Северный поток — 2» после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст обращения.

«Сформировало ли федеральное правительство позицию относительно того, может ли в случае урегулирования войны на Украине и достижения соглашения между США и Россией по «Северному потоку — 2» рассматриваться вопрос о вводе этого газопровода в эксплуатацию?» — отметил он в своем обращении к немецкому кабмину.

Статс-секретарь министерства экономики Германии Филипп Ниммерманн в ответе на обращение Хунко отметил, что после начала украинского конфликта Берлин предпринял «значительные усилия по диверсификации источников энергоносителей».

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Он выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа, отметив, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

Ранее Новак заявил, что экспорт энергоносителей по «Севпотокам» и «Дружбе» пока неактуален.