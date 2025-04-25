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Названа причина иска жены Порошенко о разделе имущества

Иск жены Порошенко о разделе активов призван защитить их от ареста
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Vasily Fedosenko/REUTERS

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина подала иск о разделе совместного имущества, чтобы защитить активы мужа от ареста. Об этом сообщила пресс-служба возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность».

«Иск о разделе имущества — совместная тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе совместного имущества. Иск был подан 27 марта 2025 года, а слушание назначено на 29 апреля. Точный перечень активов, которые подлежат разделу, не раскрывается.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко. Ограничения связаны с уголовным делом о государственной измене. Экс-президенту инкриминируют организацию закупок угля для компании «Центрэнерго» с территорий ДНР и ЛНР, участие в создании пророссийской «Партии регионов», работу в правительстве Виктора Януковича и сотрудничество с РФ через активы — липецкую фабрику «Рошен» и крымский «Севморзавод».

Сам Порошенко заявил в суде 17 апреля, что санкции, наложенные на него Владимиром Зеленским, были введены превентивно.

Ранее прошли обыски у бывшего замглавы администрации Порошенко.

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