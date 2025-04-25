Эксперт дал прогноз по конфликту между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан не хотят полноценного ядерного конфликта. Об этом заявил руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, передает kp.ru.

«И в Дели, и в Исламабаде сейчас решают одну задачу: как сделать так, чтобы, не потеряв лица, показать готовность защищать собственные интересы, но при этом не спровоцировать противника на реальные военные действия», — сказал он.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Ранее в Индии сообщили о подрыве домов двух террористов.