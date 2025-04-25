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Трамп высказался о переговорах с РФ по Украине

Трамп заявил, что пока ведет переговоры с Россией лишь по теме Украины
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Evan Vucci/AP

Переговоры США и России в настоящий момент ведутся только на тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью журналу Time заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет. Но если соглашение будет, я думаю, мы можем вести бизнес с Украиной и Россией», — ответил Трамп на вопрос, обсуждает ли он с РФ какие-то другие вопросы, кроме Украины.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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