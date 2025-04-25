Украина не получала уведомлений от США о выходе из мирных переговоров

МИД Украины: Киев не получал от США уведомлений о выходе из мирных переговоров

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не получал официальных уведомлений от США о выходе из мирного процесса по урегулированию конфликта. Об этом дипломат рассказал в комментарии украинскому агентству УНН.

Тихий подчеркнул отсутствие каких-либо официальных дипломатических коммуникаций, включая ноты или закрытую переписку, свидетельствующих о намерении Вашингтона прекратить участие в мирных переговорах.

Он охарактеризовал имеющиеся сообщения как сигналы, призванные ускорить переговорный процесс.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 19 апреля заявила о необходимости понимания Европейским союзом того, что Соединенные Штаты не намерены участвовать в бесконечных бесплодных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Также заявления о том, что терпение США истощается, были сделаны госсекретарем Марко Рубио и президентом Дональдом Трампом. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами. Подробнее об угрозах США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили угрозу США выйти из переговоров по Украине.