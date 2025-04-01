В Европе уверены, что НАТО сможет «пережить» президентство Трампа

Североатлантический альянс «переживет» президентство Дональда Трампа. Об этом в интервью газете El Mundo заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — подчеркнула она.

По словам главы дипломатии ЕС, единственным выигравшим от потенциальной торговой войны между союзниками по НАТО окажется Китай.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что выход США из НАТО маловероятен, несмотря на риторику администрации Дональда Трампа.

По его мнению, заявления Вашингтона о возможном выходе из альянса направлены на усиление давления на европейских союзников, а не на реальный разрыв отношений.

Ранее Маск поддержал идею о выходе США из НАТО.