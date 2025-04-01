Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе уверены, что НАТО сможет «пережить» президентство Трампа

Глава дипломатии ЕС Каллас: НАТО сможет пережить президентство Трампа
close
Global Look Press

Североатлантический альянс «переживет» президентство Дональда Трампа. Об этом в интервью газете El Mundo заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — подчеркнула она.

По словам главы дипломатии ЕС, единственным выигравшим от потенциальной торговой войны между союзниками по НАТО окажется Китай.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что выход США из НАТО маловероятен, несмотря на риторику администрации Дональда Трампа.

По его мнению, заявления Вашингтона о возможном выходе из альянса направлены на усиление давления на европейских союзников, а не на реальный разрыв отношений.

Ранее Маск поддержал идею о выходе США из НАТО.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами