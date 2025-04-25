Европа и Украина предложили мониторинг прекращения огня

Предложение Брюсселя и Киева по решению кризиса на Украине предполагает мониторинг за прекращением огня под руководством Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мониторинг (за соблюдением. – прим. ред.) прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран», — говорится в сообщении издания.

Агентство также сообщало, что Европа и Украина в рамках ответного предложения по урегулированию конфликта требуют полного отсутствия ограничений для украинских вооруженных сил.

Накануне Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США «лучшее решение» Трампа по Украине.