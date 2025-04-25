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Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве ядерной сделки

Трамп не отрицает, что США поддержат атаку Израиля на Иран
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Kevin Lamarque/Reuters

США могут поддержать атаку Израиля на Иран, если не удастся достичь договоренности по иранской ядерной программе. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что он не останавливал Израиль от ударов по Ирану.

«Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения. Возможно, нам придется атаковать, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Я не делал это удобным, но и не сказал «нет». В конечном счете, я собирался оставить этот выбор за ними (Израилем. — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что гораздо больше предпочел бы сделку, чем сбрасывание бомб.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль может атаковать ядерные объекты в Иране в ближайшие месяцы.

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах по ядерной сделке.

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