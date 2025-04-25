Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве ядерной сделки

США могут поддержать атаку Израиля на Иран, если не удастся достичь договоренности по иранской ядерной программе. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что он не останавливал Израиль от ударов по Ирану.

«Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения. Возможно, нам придется атаковать, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Я не делал это удобным, но и не сказал «нет». В конечном счете, я собирался оставить этот выбор за ними (Израилем. — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что гораздо больше предпочел бы сделку, чем сбрасывание бомб.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль может атаковать ядерные объекты в Иране в ближайшие месяцы.

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио поддерживали идею военного удара по иранским объектам, потенциально связанным с разработкой ядерного оружия.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах по ядерной сделке.