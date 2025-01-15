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Уолтц сообщил о работе команды Трампа над следующим раундом «Авраамовых соглашений»

Уолтц: команда Трампа работает над следующим раундом Авраамовых соглашений
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Saul Loeb/AP

Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ведет работу по нормализации ситуации на Ближнем Востоке, разрабатывая следующий раунд «Авраамовых соглашений». Об этом будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил заявил во время своего выступления в вашингтонском Институте мира.

По его словам, будущий представитель Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф находится в постоянном контакте с координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком. Оба чиновника докладывают о ситуации в регионе Уолтцу и помощнику президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану, а также действующему и избранному главам государства.

Уолтц подчеркнул, что у обеих президентских администраций имеется общая миссия на Ближнем Востоке, которая должна вернуть регион на путь стабильности, в том числе с помощью следующего раунда «Авраамовых соглашений».

В 2020 году между Израилем и четырьмя арабскими странами при посредничестве США были заключены соглашения о полной нормализации отношений, получившие название «Авраамовых».

В марте 2023 года сообщалось, что Израиль работает над нормализацией отношений с еще четырьмя мусульманскими странами.

Ранее Трамп пообещал устроить «ад» на Ближнем Востоке.

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