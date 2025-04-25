Путин обсудил развитие оборонного комплекса с членами Совбеза РФ

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил развитие оборонной промышленности

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности страны темы, связанные с развитием промышленности в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса», — отметил российский лидер в начале совещания.

Участники мероприятия заслушали доклады главы Минпромторга Антона Алиханова и генпрокурора Игоря Краснова. Также в совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, главы верхней и нижней палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и другие деятели.

На прошлой неделе Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого потребовал от министров «не отмахиваться» от лесопромышленников. Глава государства подчеркнул, что при нехватке субсидий предприниматели не могут поддерживать минимальные объемы экспорта древесины за границу.

Ранее в Минпромторге РФ заявили о нехватке почти 2 млн работников в промышленности.