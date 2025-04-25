Украина и Европа отвергли ряд мирных предложений США

Киев и Брюссель отклонили ряд предложений США по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украинские и европейские официальные лица на этой неделе отклонили некоторые предложения США о том, как положить конец (конфликту на Украине – прим. ред», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Киев и Брюссель выдвинули встречные предложения по различным вопросам, от территориальных до санкций.

Как пишет Reuters, основные разногласия между Украиной и Европой, с одной стороны, и США, с другой, касаются последовательности решения территориальных вопросов, отмены санкций в отношении России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины.

До этого британская газета The Telegraph сообщала, что Украина «настойчиво требует» от США не признавать Крым российским.

Ранее Трамп пока не стал отвечать на вопрос о санкциях против России.