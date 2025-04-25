Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало о взятых за неделю населенных пунктах в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли пять населенных пунктов в ДНР
close
Юрий Войткевич/РИА Новости

За минувшую неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о Новомихайловке, Шевченко, Сухой Балке, Тарасовке и Богдановке. В результате боев в районе этих населенных пунктов были подбиты десятки единиц техники ВСУ, включая HMMWV и М113. Кроме того, бригады армии противника понесли потери в личном составе.

Также с 19 по 25 апреля ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов.

Также целями стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине признали наличие пленных в сбитом Ил-76 под Белгородом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами