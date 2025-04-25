Минобороны: ВС РФ за неделю взяли пять населенных пунктов в ДНР

За минувшую неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о Новомихайловке, Шевченко, Сухой Балке, Тарасовке и Богдановке. В результате боев в районе этих населенных пунктов были подбиты десятки единиц техники ВСУ, включая HMMWV и М113. Кроме того, бригады армии противника понесли потери в личном составе.

Также с 19 по 25 апреля ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов.

Также целями стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине признали наличие пленных в сбитом Ил-76 под Белгородом.