На Украине признали наличие пленных в сбитом Ил-76 под Белгородом

МВД Украины: на борту сбитого под Белгородом Ил-76 были украинские пленные

В потерпевшем крушение в в 2024 году в Белгородской области самолете Ил-76 действительно находились украинские военнопленные. Об этом в интервью украинскому изданию «Цензор» заявил замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

«Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500», — сообщил Тимченко.

24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он должен был перевезти украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. По данным Минобороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В СК России сообщали, что руководство главного управления разведки Минобороны Украины и ВСУ знали, что самолет будет перевозить пленных.

До сегодняшнего дня украинские власти не признавали наличия военнопленных на борту Ил-76.

Ранее сообщалось о сбитии российскими средствами ПВО самолета F-16.