Лавров оценил суждения Трампа о том, что РФ и США идут в верном направлении по Украине

Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине

Президент США Дональд Трамп прав в своих суждениях о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью CBS.

По его мнению, президент США вполне обоснованно верит в то, что стороны двигаются в правильном направлении.

До этого Лавров заявил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который понимает первопричины кризиса на Украине.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.