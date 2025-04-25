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Вице-премьер РФ призвал Всемирный банк воздержаться от политизации

Оверчук: Всемирному банку стоит воздержаться от политизации в своей работе
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Всемирному банку следует воздержаться от политизации при осуществлении своей деятельности. Об этом заявил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

Он отметил, что финансовая организация должна сохранить свои значимость и дух многостороннего сотрудничества. Для этого ей необходимо придерживаться неполитического мандата.

«Мы призываем руководство [Всемирного банка] воздержаться от политизации в финансировании, проектных документах, аналитических отчетах, операционной деятельности и закупках», — добавил вице-премьер.

Также, по словам Оверчука, финансовой организации стоит придерживаться последовательного и прозрачного подхода к работе с клиентами.

Кроме того, он высказался о задержках при выдаче виз россиянам и белорусам, работающим в Группе Всемирного банка. Заместитель главы правительства подчеркнул, что эта проблема вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы. В том числе из-за того, что финансовая организация имеет все необходимые инструменты для ее искоренения.

23 апреля Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз экономического роста РФ в 2025 году. Изначально соответствующий показатель составил 1,4%, но аналитики изменили его на 1,5%.

Ранее инвестор перечислил три главных фактора экономического роста РФ до 2035 года.

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