Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращения огня на Украине удастся достигнуть к лету. Об этом пишет издание Telegraph.

«Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету», — отмечается в материале.

По мнению британского премьера, Европа, несмотря на разногласия с США, не должна отказываться от связей с Соединенными Штатами в сфере безопасности и урегулирования ситуации на Украине.

20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «воинственные лозунги», которые выкрикивают европейские политики в адрес России, не соответствуют позиции народов их стран. В своем заявлении глава МИД упомянул таких лидеров Европы, как Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Лавров отметил, что Россия видит их враждебный настрой. Не думаю, что французский и немецкий народы настроены так же, добавил министр.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о запугивании властями ЕС своих граждан предстоящей «войной» с Россией. По его словам, лидеры стран Европы внушают местным жителям мысль о том, что РФ в ближайшие пять лет совершит нападение на одну из стран — членов НАТО.

Ранее Британия призвала Россию к полному прекращению огня на Украине.