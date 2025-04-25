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В Британии узнали о надеждах Стармера на прекращение огня в ближайшие месяцы

Telegraph: Стармер выразил надежду на прекращение огня на Украине к лету
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Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращения огня на Украине удастся достигнуть к лету. Об этом пишет издание Telegraph.

«Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету», — отмечается в материале.

По мнению британского премьера, Европа, несмотря на разногласия с США, не должна отказываться от связей с Соединенными Штатами в сфере безопасности и урегулирования ситуации на Украине.

20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «воинственные лозунги», которые выкрикивают европейские политики в адрес России, не соответствуют позиции народов их стран. В своем заявлении глава МИД упомянул таких лидеров Европы, как Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Лавров отметил, что Россия видит их враждебный настрой. Не думаю, что французский и немецкий народы настроены так же, добавил министр.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о запугивании властями ЕС своих граждан предстоящей «войной» с Россией. По его словам, лидеры стран Европы внушают местным жителям мысль о том, что РФ в ближайшие пять лет совершит нападение на одну из стран — членов НАТО.

Ранее Британия призвала Россию к полному прекращению огня на Украине.

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