В ГД положительно оценили слова ООН о дискриминации русскоязычных на Украине

Признание комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации о наличии угнетения русскоязычных на Украине — хороший шаг. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Очень символично, что ООН после многолетнего молчания наконец обратила внимание на сложную дискриминационную ситуацию с русскоязычным населением на Украине, невзначай позабыв указать причинно-следственную связь. Тем не менее для России данные заявления являются добрым знаком, лишающим былого сарказма и неоправданного оптимизма ее недругов», — заявил Шеремет.

Комитет ООН также выразил обеспокоенность ограничениями Украины в отношении Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Ранее в захваченном ПЦУ Троицком храме осквернили богослужебные книги.