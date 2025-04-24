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Новак встретился с министром нефти Ирана

Кабмин: РФ и Иран готовы работать над созданием сухопутных газовых коридоров
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Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с министром Нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом, и стороны выразили готовность дальше работать над проектами газовых коридоров. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

«Александр Новак отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном. Также стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран», — говорится в сообщении.

Помимо этого, делегации обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+, расширение торговли и другие вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия.

До этого глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что дипломатические отношения России и Ирана находятся на пике за всю историю взаимодействия. Он отметил, что Тегеран и Москва являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы.

Ранее Песков объяснил значение диалога между Ираном, Китаем и Россией.

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