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Французские военные потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

Военные Франции требуют раскрыть данные об участии страны в конфликте на Украине
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Jerome Delay/AP

Сотни отставных французских военных потребовали раскрыть данные об участии Франции в конфликте на Украине. Об этом заявил глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак в эфире радиостанции Sud Radio.

По его словам, военные в отставке направили соответствующее открытое письмо парламенту Франции.

«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d'Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — сказал Фабре-Бернадак.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на территории республики для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта. По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

Ранее во Франции раскритиковали Макрона после слов о принуждении России к прекращению огня.

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