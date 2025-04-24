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Литву обвинили в нарушении соглашения о калининградском транзите

Сенатор Шендерюк-Жидков: Литва нарушила соглашение о калининградском транзите
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Власти Литвы нарушили соглашение о калининградском транзите, поскольку запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов. Об этом заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

«Очередная провокация», — подчеркнул он.

Шендерюк-Жидков обратил внимание на то, что запрет на проезд не только нарушает соглашение о калининградском транзите, но и «дискриминирует мотоциклистов». Сенатор добавил, что Литва нарушает конвенцию ООН о дорожном движении и выступает против байкеров всего мира.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа заявил о претензиях на Калининградскую область. Поводом стало переименование Музея поэта Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе.

Он также назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.

Ранее кандидат в премьеры Литвы захотел демилитаризовать Калининград.

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