Литву обвинили в нарушении соглашения о калининградском транзите

Власти Литвы нарушили соглашение о калининградском транзите, поскольку запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов. Об этом заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

«Очередная провокация», — подчеркнул он.

Шендерюк-Жидков обратил внимание на то, что запрет на проезд не только нарушает соглашение о калининградском транзите, но и «дискриминирует мотоциклистов». Сенатор добавил, что Литва нарушает конвенцию ООН о дорожном движении и выступает против байкеров всего мира.

В январе президент Литвы Гитанас Науседа заявил о претензиях на Калининградскую область. Поводом стало переименование Музея поэта Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе.

Он также назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.

Ранее кандидат в премьеры Литвы захотел демилитаризовать Калининград.