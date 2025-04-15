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Американист объяснил, почему Трамп решил пересмотреть господдержку Гарварда

Политолог Дробницкий: Трамп пытается искоренить ультралиберализм в вузах США
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Kevin Lamarque/Reuters

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы президента США Дональда Трампа пересмотреть финансирование Гарвардского университета. По мнению эксперта, прекращением поддержки вузов лидер Соединенных Штатов пытается уничтожить ультралиберальную идеологию в образовательной среде.

Он пояснил, что в первую очередь дело касается подготовки кадров, которые, имея ультралиберальные взгляды, оказываются на вершинах американской политики, бизнеса и науки.

«К слову, на первом сроке Трамп не решился действовать жестко против «глубинного государства», в которое входят не только госаппарат, но и учебные заведения. Но чтобы победить сейчас, ему нужно выйти, что называется, за пределы правового поля», — отметил Дробницкий.

13 апреля стало известно, что профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за планов пересмотреть финансирование вуза на $9 млрд.

По данным агентства Bloomberg, в эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты между Гарвардом, его филиалами и федеральным правительством на $255,6 млн.

Истцы утверждают, что администрация президента США нарушила их права на академическую свободу и свободу слова.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.

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