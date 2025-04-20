В администрации Трампа оценили переговоры с Ираном в Риме

ABC News: США заявили о прогрессе на их переговорах с Ираном в Риме

На переговорах США и Ирана в Риме по поводу ядерной программы был достигнут прогресс, передает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, второй раунд переговоров между сторонами длился более четырех часов.

«Мы добились очень хорошего прогресса в ходе прямых и непрямых обсуждений», — отметил сотрудник администрации США.

Он добавил, что представители стран опять встретятся на будущей неделе, и поблагодарил Оман и Италию за посреднические усилия.

Накануне в итальянской столице завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. По данным МИД Омана, Тегеран и Вашингтон обсуждают соглашение, которое гарантировало бы полный отказ Ирана от намерений по созданию ядерного оружия и полное снятие санкций. В то же время Иран может сохранить право на развитие мирной ядерной энергии.

Ранее США отказались поддержать планы Израиля атаковать Иран.