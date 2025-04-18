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Экс-премьер Украины сомневается, сможет ли Зеленский сдать экзамен по украинскому

Экс-премьер Азаров: Зеленский не сдал бы экзамен по украинскому языку
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне проводимой в стране украинизации сам вряд ли бы смог сделать экзамен по украинскому языку. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Директор лицея на Закарпатье в шестой (!) раз не смог сдать экзамен на свободное владение украинским языком. Интересно, что ни Зеленский, ни Шмыгаль сами не сдавали этот экзамен. А сдали бы?», — подчеркнул он.

В этой связи Азаров обратил внимание на то, что украинизация в стране «получается какая-то лицемерная».

По словам бывшего премьера Украины, за десятилетие насильственной украинизации киевский режим так и не смог насадить украинский язык населению.

В апреле суд в Ровенской области Украины привлек к административной ответственности местную жительницу, чья дочь снимала, как танцует под российскую музыку, и выкладывала видеоролики на видеохостинг YouTube.

Ранее на Украине языковую активистку дернули за волосы после требований выключить русскую музыку.

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