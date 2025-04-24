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Посол РФ посетит Торгау на 80-летие встречи войск СССР и США на Эльбе

Посол РФ в ФРГ анонсировал визит в Торгау в день 80-летия встречи на Эльбе
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Global Look Press

Российский посол в Германии Сергей Нечаев собирается посетить город Торгау в пятницу для участия в памятных мероприятиях в честь встречи войск СССР и США на реке Эльбе. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в ФРГ.

«Посол России в ФРГ С. Ю. Нечаев намерен прибыть 25 апреля 2025 года в город Торгау для участия в торжественно-траурных мероприятиях по случаю Дня встречи на Эльбе», — говорится в сообщении.

Предполагается, что американские дипломаты в мероприятиях участвовать не будут, как и в предыдущие три года.

До этого сообщалось, что Нечаева не допустили на мероприятие в Бранденбурге в честь 80-летия Победы. Посол в ответ заявил, что российским дипломатам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы МИД Германии Анналены Бербок.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.

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