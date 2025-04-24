WSJ: размещение западных миротворцев на Украине невозможно для самого НАТО

Принятие Украины в НАТО и размещение войск Североатлантического альянса является «невозможным» для Запада. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Два варианта — принятие Украины в Организацию Североатлантического договора и размещение войск НАТО на Украине — являются невозможными для России и, вероятно, для самого НАТО», — говорится в сообщении издания.

По оценке WSJ, «наилучшим вариантом» для Запада по Украине должны стать гарантии военной помощи Украине, «по крайней мере, до тех пор, пока Украина не сможет защитить себя».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о размещении миротворцев стран НАТО на территории Украины. Песков подчеркнул, что это «абсолютно неприемлемо» для России и несет «критическую опасность» для безопасности Европы и всего мира.

Ранее Шойгу заявил, что отправка миротворцев на Украину может привести к третьей мировой войне.