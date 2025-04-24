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В СВР заявили о желании Европы сделать конфликт на Украине бесконечным

СВР: спецслужбы Европы стремится сделать конфликт на Украине бесконечным
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Global Look Press

Спецслужбы стран Европы стремятся сделать бесконечным конфликт на Украине между европейскими членами НАТО и Россией. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России (СВР).

«Европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным», — говорится в сообщении.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что размещение контингентов НАТО на Украине будет иметь негативные последствия.

По его словам, начальники генштабов европейских стран уже ведут планирование и рисуют карты возможного развертывания группировок. Фактически они ведут подготовку к возможности своего прямого участия в конфликте.

Ранее в Госдуме РФ обвинили Зеленского в срыве переговорного процесса.

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