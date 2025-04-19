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МИД РФ предупредил НАТО о последствиях в случае размещения военных на Украине

МИД РФ: появление военных НАТО на Украине будет иметь негативные последствия
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что размещение контингентов НАТО на Украине будет иметь негативные последствия.

По его словам, начальники генштабов европейских стран уже ведут планирование и рисуют карты возможного развертывания группировок. Фактически они ведут подготовку к возможности своего прямого участия в конфликте.

В качестве примера он привел активацию дискуссии вокруг поставок Украине ракет Taurus. По мнению дипломата, она показывает настрой Германии и ее союзников на дальнейшую эскалацию конфликта.

«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — подчеркнул Масленников.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

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