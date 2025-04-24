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Эксперты заявили об угрозе военного конфликта между Индией и Пакистаном

NYT: Пакистан и Индия находятся на грани военного конфликта из-за теракта
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Depositphotos

Эскалация в отношениях между Индией и Пакистаном может перерасти в новый вооруженный конфликт. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Индийская эскалация уже началась вчера вечером, и она будет иметь больший масштаб, чем в феврале 2019 года», — заявил, в частности, пакистанский аналитик Сайед Мухаммед Али.

Высокопоставленный представитель пакистанских служб безопасности на условиях анонимности заявил, что Пакистан будет осторожно подходить к любой эскалации по принципу «око за око», но будет пресекать вторжения Индии, если они произойдут.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», зашедший на союзную территорию из Пакистана.

Ранее Индия объявила о высылке всех граждан Пакистана.

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