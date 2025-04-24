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В Польше призвали Киев признать Крым российским

Экс-премьер Польши Миллер: Украина должна признать Крым российским ради мира
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Валерий Мельников/РИА Новости

Власти Украины должны согласиться признать Крым частью РФ ради достижения мирного соглашения. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Украина должна согласиться признать Крым российским. Я постоянно слышу, что есть очень важные, ценные вещи, территории и прочее, но на самом деле бесценно только одно — и это человеческая жизнь. Я выступаю за заключение даже самого хрупкого мира», — отметил Миллер, отвечая на вопрос ведущего, должны ли в Киеве признать Крым российским.

Также бывший польский политик призвал Варшаву не настаивать на борьбе «до последнего украинца».

23 апреля Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговоров. Глава Белого дома отметил, что полуостров «был потерян много лет назад», еще при администрации президента США Барака Обамы. По мнению американского лидера, этот вопрос «даже не является предметом обсуждения».

Также Трамп предупредил, что на данный момент ситуация на Украине «плачевна». Он отметил, что у Зеленского сейчас есть только два пути: или он заключит мир, или потеряет всю страну через три года.

Ранее в МИД заявили о желании Зеленского «торпедировать» мирный процесс.

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