Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Великобритания, действуя в привычной манере грабить слабые страны, пытается ограбить Украину. Свое мнение парламентарий высказал в Telegram-канале.

«Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к «100-летнему партнерству» с Британией», — заявил он.

Депутат также назвал попытки ввести миротворческие войска продолжением Ост-Индийской компании. Он отметил, что Британия хочет отправить свой воинский контингент для того, чтобы «охранять грабителей и колониальную администрацию».

Помимо этого, Дубинский считает, что в этом принимает участие посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

До этого украинский депутат говорил, что власти страны пытаются максимально ограбить население перед побегом. По словам Дубинского, ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского также подготавливает «лежки». Именно поэтому украинское руководство не торопится подписывать мирное соглашение с Россией, заключил он.

Ранее в Раде предложили Зеленскому поработать над своим поведением и внешним видом.