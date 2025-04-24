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Порошенко заявил о зависимости будущего Европы от Украины

Порошенко: будущее Европы решается именно на Украине
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Kyodo/Reuters

Бывший украинский президент Петр Порошенко на встрече с главой МИД Польши Радославом Сикорским заявил о зависимости стран Европы от Украины. Его слова приводятся на сайте партии «Европейская солидарность».

«Мы убеждены, что будущее Европы на среднесрочную перспективу решается именно в Украине», — высказался политик.

По его словам, предоставление гарантий безопасности Украине является общим интересом трансатлантического сообщества.

Во время встречи Порошенко и Сикорский также обсуждали вопрос дальнейшей интеграции страны в Евросоюз. Кроме того, Порошенко поблагодарил Европу за поддержку демократии на Украине.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в ЕС до 2030 года. При этом она напомнила, что процесс вступления страны в Евросоюз всегда учитывает достижения и заслуги. Поэтому Украине необходимо выполнить ряд определенных условий и принять реформы для того, чтобы стать частью политического объединения.

Тем временем комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна присоединиться к ЕС в ближайшие пять лет. По ее мнению, ответственность за успех необходимых для вступления в союз реформ лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на Еврокомиссии.

Ранее Порошенко назвал Зеленского несчастным лидером, ведущим Украину к диктатуре.

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