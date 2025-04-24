Украине предрекли ухудшение условий соглашения по решению конфликта

Аналитик Кошкович: США в следующий раз предложат Киеву сделку еще хуже

В случае, если Украина откажется от нынешнего предложения США по решению конфликта, ее ждет сделка, условия которой будут еще хуже. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз», — подчеркнул он.

По словам аналитика, чем дольше идет конфликт, тем хуже становится жителям Украины.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа не исключает возможности признания Крыма частью РФ в юридическом порядке. По данным журналистов, Вашингтон может пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не примет ни одну сделку, при которой будет признана российская юрисдикция над полуостровом. По его словам, такое решение противоречило бы конституции страны.

Ранее журналисты назвали причину спешки Трампа с урегулированием украинского конфликта.