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В Кремле отказались говорить об утечке американского «мирного плана»

Песков не стал комментировать утечку плана Трампа по урегулированию на Украине
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Москва нацелена на продолжение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что план американского лидера Дональда Трампа предполагает признание российской юрисдикции над Крымским полуостровом. В ответ Песков заявил, что не хочет и не может оценивать какие-либо утечки информации, касающиеся «предполагаемых деталей предполагаемого плана».

«Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования [украинского кризиса] и ценим посреднические услуги американской стороны», — добавил пресс-секретарь.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа не исключает возможности признания Крыма частью РФ в юридическом порядке. По данным журналистов, Вашингтон может пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не примет ни одну сделку, при которой будет признана российская юрисдикция над полуостровом. Как он сказал, такое решение противоречило бы конституции страны.

Ранее журналисты назвали причину спешки Трампа с урегулированием украинского конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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