Захарова рассказала, может ли ООН быть посредницей по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «странной» идею о посредничестве Организации объединенных наций (ООН) по Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

»[Генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш и его подчиненные не только превышают свои полномочия, но и фактически встраиваются в русофобский фронт», — заявила она.

По словам Захаровой, сотрудники ООН нередко становятся проводниками «западной пропаганды» и таким образом давят на страны-участницы организации.

До этого Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне, подтвердив курс против мира.

Переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта с участием делегации Украины, глав МИД Германии, Великобритании и Франции, а также госсекретаря США Марка Рубио должны были состояться 23 апреля. Однако, как писали СМИ, глава Госдепа решил не ехать на мероприятие из-за слов Зеленского признать Крым российским, вместо него в британскую столицу должен был отправиться спецпосланник президента США Кит Келлог.

Ранее Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего ВСУ.