Захарова заявила, что не оскорбляла «человеческое достоинство» журналиста, защищавшего ВСУ

Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, который защищал ВСУ и Зеленского

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что не оскорбляла «анонимного» журналиста, который защищал украинского лидера Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины (ВСУ), а только дала отпор ложной пропаганде.

«Ни одним словом в этом интервью я не покусилась на его человеческое достоинство», — сказала Захарова.

Она отметила, что во время разговора с журналистом дала отпор бесконечной ложной пропаганде, нацеленной на промывку мозгов и добавила, что не задала ему ни одного провокационного вопроса.

«Видите, как не нравится, как все занервничали опять?» — высказалась дипломат.

Захарова призналась, что знала примерные темы для обсуждения, однако не интересовалась личными данными журналиста — его биографией, гражданством. По словам дипломата, для нее это было не важно.

Накануне дипломат опубликовала в своем Telegram-канале интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому оно не вышло в эфир. Она отметила, что журналист начал смеяться, когда разговор зашел о зверствах украинских войск в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном».