Токаев рассказал, на каком языке можно говорить в Казахстане

Токаев: никто не имеет права указывать, на каком языке говорить в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал зарубежными провокациями попытки вызвать раскол в стране на почве языковых различий. Его слова приводит ТАСС.

«В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений», — подчеркнул глава государства.

При этом Токаев подчеркнул, что виновники таких провокаций, «доморощенные» и работающие на средства из-за рубежа, будут сурово наказаны.

«Государство обеспечивает справедливость и равенство возможностей для всех граждан, независимо от их этнической принадлежности, религиозных взглядов или социального статуса. Это главный принцип нашей политики», — добавил он.

Также президент Казахстана напомнил, что 80% выпускников школ сдают тестирование на казахском языке и более 70% первоклассников начнут обучение на нем в 2025-2026 учебном году.

До этого Токаев рассказал о растущей популярности казахского языка среди молодежи. При этом глава государства призвал не противопоставлять его русскому языку.

Ранее Токаев выступил против русофобии.