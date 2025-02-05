Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Колумбии сделал выбор между кокаином и виски

Президент Колумбии Петро: кокаин запрещен, потому что он из Латинской Америки
close
Global Look Press

Запрет кокаина в Колумбии обусловлен тем, что он производится в Латинской Америке, а не потому что он хуже виски. Об этом в ходе заседания заявил президент Колумбии Густаво Петро, пишет газета Semana.

Во время выступления президент пожаловался на то, что не понимает причины борьбы с этим видом наркотиков. По его словам, алкоголь, табак и электронные сигареты гораздо опаснее кокаина.

Он добавил, что если бы потребление кокаина было легализовано, то страны Латинской Америки могли бы потратить вырученные деньги на собственное развитие. Заявления Петро вызвали критику и запустили в стране волну обсуждений по легализации наркотика.

До этого он заявил, что нелегальные колумбийцы в США должны немедленно покинуть свою работу и вернуться на территорию Колумбии. По словам Петро, богатство страны создается только трудящимися.

26 января колумбийский лидер запретил американским самолетам доступ в страну. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками.

Ранее президент Колумбии назвал мир прекрасным на фоне приостановки выдачи виз в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами