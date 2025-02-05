Глава Колумбии сделал выбор между кокаином и виски

Президент Колумбии Петро: кокаин запрещен, потому что он из Латинской Америки

Запрет кокаина в Колумбии обусловлен тем, что он производится в Латинской Америке, а не потому что он хуже виски. Об этом в ходе заседания заявил президент Колумбии Густаво Петро, пишет газета Semana.

Во время выступления президент пожаловался на то, что не понимает причины борьбы с этим видом наркотиков. По его словам, алкоголь, табак и электронные сигареты гораздо опаснее кокаина.

Он добавил, что если бы потребление кокаина было легализовано, то страны Латинской Америки могли бы потратить вырученные деньги на собственное развитие. Заявления Петро вызвали критику и запустили в стране волну обсуждений по легализации наркотика.

До этого он заявил, что нелегальные колумбийцы в США должны немедленно покинуть свою работу и вернуться на территорию Колумбии. По словам Петро, богатство страны создается только трудящимися.

26 января колумбийский лидер запретил американским самолетам доступ в страну. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками.

Ранее президент Колумбии назвал мир прекрасным на фоне приостановки выдачи виз в США.