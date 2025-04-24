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В США рассказали о возможных действиях Зеленского после ссоры с Трампом

TNI: Зеленский хочет действовать без помощи Вашингтона после ссоры с Трампом
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после ссоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, возможно, рассчитывает, что сможет действовать в одиночку или при поддержке европейских союзников, если Киев потеряет помощь со стороны США. Об этом в своей колонке написал редактор издания The National Interest Якоб Хайльбрунн.

По его словам, глава Белого дома, совершая нападки на украинского лидера, считает, что у него есть козыри на руках. При этом Европа, Российская Федерация и КНР, «вероятно, видят это по-другому», отметил Хайльбрунн.

23 апреля Трамп резко раскритиковал заявление Зеленского об отсутствии намерений у Украины признавать утраченные территории.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Зеленский делает не то, что от него требуется, в области урегулирования конфликта с Россией, и терпение президента Соединенных Штатов подходит к концу.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский может продолжить боевые действия и потерять всю Украину.

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