Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии прокомментировали возможное признание Крыма со стороны США

Представитель ЕК Мерьсе: не будем спекулировать о признании Крыма со стороны США
close
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия (ЕК) не намерена спекулировать на теме возможного признания Крыма российским со стороны США. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье, передает ТАСС.

«Я не буду спекулировать. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины», — подчеркнул он.

Сообщалось, что европейские союзники Киева на переговорах с США выступают против предложения признать Крым российской территорией и снятия санкций с России в рамках урегулирования украинского конфликта.

Евродипломаты называют предложение США о признании полуострова российским «неосуществимой идеей» как для Европы, так и для Украины.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами