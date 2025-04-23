В Еврокомиссии прокомментировали возможное признание Крыма со стороны США

Представитель ЕК Мерьсе: не будем спекулировать о признании Крыма со стороны США

Еврокомиссия (ЕК) не намерена спекулировать на теме возможного признания Крыма российским со стороны США. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье, передает ТАСС.

«Я не буду спекулировать. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины», — подчеркнул он.

Сообщалось, что европейские союзники Киева на переговорах с США выступают против предложения признать Крым российской территорией и снятия санкций с России в рамках урегулирования украинского конфликта.

Евродипломаты называют предложение США о признании полуострова российским «неосуществимой идеей» как для Европы, так и для Украины.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.