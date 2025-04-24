Шойгу описал отношения России и США китайской пословицей

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью ТАСС сообщил о готовности РФ возобновить диалог с США.

По его мнению, первые шаги администрации президента США Дональда Трампа говорят о ее практическом настрое.

«США демонстрируют реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений, спровоцировали украинский и другие региональные кризисы», — сказал чиновник.

Он добавил, что Россия приветствует такой подход и готова идти навстречу. Шойгу отметил, что возобновление контактов — сложный и небыстрый процесс, и время покажет, готов ли Вашингтон решать накопившиеся системные проблемы. История прошлых отношений с США говорит о том, что доверять можно только их действиям и фактам, а не словам.

«Как говорят наши китайские друзья, «путь в тысячу лиг начинается с первого шага». Сегодня можно констатировать, что первые шаги были сделаны с обеих сторон», — заключил чиновник.

В том же интервью Шойгу сказал, что первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания.

Ранее Трамп назвал позицию Киева вредной для мира, к которому уже готова Москва.