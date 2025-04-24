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В ФРГ сравнили план Трампа по Украине с разделом нацистской Германии

Focus: план Трампа по Украине имеет параллели с разделом нацистской Германии
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине напоминает раздел нацистской Германии. Об этом в эфире YouTube-канала немецкого издания Focus заявил журналист Ульрих Райтц.

«Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом <…> в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны», — сказал Райтц.

Он выразил мнение, что Крым будет признан частью Российской Федерации «почти в соответствии с международным правом», как это было с восточными землями Германии, которые по итогам Второй мировой войны отошли Польше. Кроме того, восток Украины также де-факто будет принадлежать России, считает журналист.

«Меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР», — отметил он.

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что президент России Владимир Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили «раздел Украины».

По ее словам, Европе следует быть особенно бдительной, поскольку «за столом» сидят два человека, которые, возможно, планируют разделить всю Европу. Штрак-Циммерман опасается, что первым шагом в этом процессе станет Украина.

Ранее спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.

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