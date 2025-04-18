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Спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины

WSJ: Уиткофф во время визита в Россию обсуждал вопрос территорий Украины
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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в рамках своего визита в РФ обсуждал территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Уиткофф предположил, что Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по мнению спецпосланника, территориальный вопрос может быть частично решен.

15 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он не уточнил, какие именно территории он имел в виду, однако речь, вероятно, идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов».

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