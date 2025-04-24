На Запорожской АЭС указали США на принадлежность станции

Запорожская атомная электростанция (АЭС) является собственностью России. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, комментируя публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о возможной передаче контроля над объектом США, сообщает РИА Новости.

«Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ наделена эксплуатирующая организация АО «ЭО ЗАЭС», — сказала Яшина.

Она подчеркнула, что эта организация осуществляет свою деятельность в правовом поле России.

Также Яшина отметила, что Россия заботится о состоянии ЗАЭС, сотрудниках станции и жителях Энергодара и продолжит это делать впредь.

На прошлой неделе издание WSJ написало, ссылаясь на источники, что Соединенные Штаты рассматривают установление нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования украинского конфликта.

28 марта генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал «ненаучной фантастикой» вариант с якобы возможной передачей ЗАЭС под управление США. По его словам, это российский объект, находящийся на территории России.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о ЗАЭС.