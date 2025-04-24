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На лице покойного папы Франциска заметили синяк

Messagero: на лице покойного папы Римского Франциска виден крупный синяк
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

На лице умершего папы Римского Франциска заметили крупный синяк. Об этом сообщает итальянское издание Messagero.

Журналисты обратили внимание на опубликованную Ватиканом фотографию понтифика. На левой стороне лица Франциска был явственно виден синяк.

Врач-невролог Сабина Антиколи предположила, что гематома могла возникнуть в результате падения из-за частичного паралича, который случается в результате инсульта.

23 апреля сообщалось, что верующие начали приходить на прощание в собор Святого Петра, куда был перенесен гроб с телом папы Римского Франциска. На входе в главный собор католического мира спустя час после начала публичного прощания уже выстроилась огромная очередь.

Папы Римского не стало 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ватикане рассказали о последнем дне папы Римского.

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