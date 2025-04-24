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Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

Захарова назвала абсурдом высказывания главы МИД Польши о территориях России
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского о российских территориях. Об этом сообщает ТВЦ.

По ее словам, высказывания Сикорского являются набором абсурдных тезисов. Захарова считает, что подобные заявления это классический пример того, что «человек спорит сам с собой и надеется победить оппонента».

Она предложила Сикорскому разобраться в проблемах Североатлантического альянса, например, вопросом принадлежности Гренландии. По мнению Захаровой, без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся».

Накануне Сикорский заявил, что Россия никогда «не будет править» в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Кишиневе. Глава МИД Польши предложил Москве позаботиться о своих территориях, например, Владивостоке, который он назвал по-китайски — Хайшэньвэй.

Также Сикорский добавил, что Польша поддержит страны — члены НАТО, которые пожелают направить войска на Украину, однако сама этого делать не будет.

Ранее Сикорский сообщил, что Польша передала Украине военной помощи на €4 млрд.

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