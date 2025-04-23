Сикорский сообщил, что Польша передала Украине военной помощи на €4 млрд

Сикорский: Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на €4 млрд

Польша уже передала Украине 45 пакетов военной помощи на €4 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.

«До настоящего времени мы передали Украине 45 пакетов помощи стоимостью около 4 миллиардов евро. В настоящее время мы начинаем поставки в рамках 46-го пакета», — сказал Сикорский.

Он добавил, что в Польше были обучены порядка 30 тысяч украинских солдат. Это примерно треть от общего числа военных ВСУ, обученных в странах НАТО.

Недавно издание The National Interest сообщало, что предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийские танки M1A1 Abrams застряли в Польше. Австралийская сторона обязалась передать Украине 49 танков.

До этого сообщалось, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников (ISR).

Ранее в Польше заявили о растущем количестве дезертиров среди украинских военных.